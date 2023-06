Mbappé, Sanchez, Xavi Simons… Toutes les infos mercato du 26 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid a tranché pour Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre. Alors que le PSG semble déterminé à le vendre cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an, le Real Madrid a déjà pris sa décision. Selon les révélations de MARCA , le club merengue ne compte pas passer à l'action cet été et attendra patiemment janvier 2024, six mois avant la fin du contrat de Mbappé au PSG, pour démarrer les négociations avec l'attaquant français.



L’OM fait le forcing avec Alexis Sanchez

Foot Mercato fait le point sur l'évolution du feuilleton Alexis Sanchez à l'OM et annonce que le club phocéen continue d'envisager une prolongation de l'attaquant chilien, qui hésite étant donné qu'il dispose également d'une grosse offre de la part du club saoudien d’Al-Fateh. La nomination de Marcelino au poste d'entraîneur est un atout favorable aux yeux de Sanchez, mais pas suffisant pour autant puisque l’attaquant chilien réclame un recrutement de qualité pour envisager une prolongation à l’OM. Et dans le cas contraire, il partira.



PSG : Xavi Simons s’éloigne déjà

Malgré la clause de 6M€ dont il dispose pour rapatrier Xavi Simons cet été, le PSG n'est pas en avance dans ce dossier. Au contraire. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que l'attaquant néerlandais est plus proche d'une prolongation de contrat avec le PSV Eindhoven qu'un retour au Parc des Princes, lui qui souhaite absolument jouer les premiers rôles dans son équipe plutôt que d'être une solution de remplacement au PSG.



PSG : Keylor Navas vers l’Inter Milan ?

André Onana étant annoncé avec insistance sur le départ, l'Inter Milan s'est lancé en quête d'un nouveau gardien et pourrait aller piocher au PSG. Selon la Gazzetta dello Sport , Keylor Navas fait partie des options à l'étude et pourrait même être libéré de sa dernière année de contrat pour signer à l'Inter.



PSG : Leandro Paredes confirme son retour

Interrogé par Olé , Leandro Paredes confirme son retour au PSG cet été après une année en prêt peu concluante avec la Juventus Turin : « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée », indique le milieu de terrain argentin.



OM : Emmanuel Macron se prononce sur le mercato