PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a deux semaines, Kylian Mbappé a envoyé une lettre aux dirigeants du PSG pour leur annoncer qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Depuis, un transfert au Real Madrid est forcément imaginé mais le club madrilène, qui ne veut pas presser les choses, n’en fait pas une obsession.

Le PSG ne s’attendait certainement pas à revivre un feuilleton Mbappé. Même si l’attaquant français arrivera au terme de son contrat en 2024, le club de la capitale avait entamé des négociations pour un bail sur le long-terme avec des investissements en parallèle. Mais Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en envoyant un lettre à ses dirigeants pour leur communiquer son envie de ne pas prolonger son contrat avec le PSG.

Le PSG est ferme avec Mbappé

En interne, l’étonnement est toujours de mise. Le PSG veut être ferme et aurait prévu de vendre Kylian Mbappé dès cet été si jamais celui-ci ne prolonge pas à Paris. Pendant ce temps, le Real Madrid est toujours de l’autre côté des négociations mais la situation n’est pas aussi claire que l’an dernier. Cette fois, Mbappé est lié contractuellement avec le PSG alors le club madrilène va devoir lâcher une jolie indemnité de transfert. Et ce n’est clairement pas la tendance.

Le Real Madrid n’en fait pas une priorité