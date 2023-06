Le PSG est mis sous pression pour ce transfert

Pas très utilisé par Mauricio Pochettino, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG l’été dernier pour filer au PSV Eindhoven. Auteur d’une grosse saison, l’international néerlandais pourrait bien revenir à Paris puisque la clause dans son bail n’est qu’à 4M€. Néanmoins, le choix lui reviendra et il n’a pas encore décidé.

L’été dernier, après une saison délicate sous les ordres de Mauricio Pochettino où il n’aura quasiment pas joué, Xavi Simons prenait la décision de quitter le PSG. L’international néerlandais est rentré dans son pays et s’est engagé avec le PSV Eindhoven. Un choix plus que payant puisque Simons a fini meilleur buteur du championnat batave.

Des performances qui n’ont pas laissé le PSG indifférent. Le club de la capitale a la possibilité de racheter Xavi Simons, il suffit de lever la clause fixée à 4M€. Mais Xavi Simons n’est pas forcément emballé par un retour au PSG.

Understand Xavi Simons has made still no decision on his future despite reports of him turning down PSG. ✨He'll get more details on PSG project then make final decision; PSV Eindhoven hope to sign new deal.PSG buy back clause: €6m. But the player is the only one deciding. pic.twitter.com/BDyF9AvkHt