PSG : Une offre dégainée, le transfert d’un buteur se précise

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'active pour renforcer son secteur offensif, les dirigeants parisiens s'occupent également des départs de joueurs sur lesquels ils ne comptent pas. En ce sens, Mauro Icardi est invité à trouver une porte de sortie. Après une saison pleine du coté de Galatasaray, l'Argentin négocie avec le club turc pour s'y installer définitivement.

Arrivé au PSG à l'été 2020 en provenance de l'Inter Milan, Mauro Icardi aura réussi six premiers mois de grande qualité. Néanmoins, la suite de son aventure parisienne a tourné au fiasco. À court de forme physique pendant une longue période, le buteur argentin a tenté de se relancer du côté de Galatasaray la saison dernière. Mission réussie.

Galatasaray fait le forcing

L'adaptation de Mauro Icardi au championnat turc n'aura pas duré longtemps. Sous les ordres de Okan Buruk, l'attaquant a retrouvé sa confiance de buteur et a réussi à enchainer les bonnes prestations. Un prêt sans option d'achat qui amène les dirigeants de Galatasaray à envisager le recrutement définitif de l'Argentin. Selon le journal turc Hurriyet , l'offre salariale a été augmenté à hauteur de 7,5M€ par an pour Mauro Icardi. Une proposition qui a pour but de convaincre le buteur de s'installer durablement en Turquie.

Icardi est emballé par la Turquie