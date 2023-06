Mercato : Un crack annoncé au PSG, sa décision est prise

Baptiste Berkowicz

Annoncé comme une véritable pépite du football turc, Arda Güler voit les plus grandes écuries européennes lui faire la cour. Le joueur de Fenerbahce possède une clause libératoire de 17,5M€ qui attire l'oeil des dirigeants européens, notamment ceux du PSG. Mais l'élégant gaucher a les idées claires et souhaite avoir du temps de jeu dans un premier temps avant de rejoindre son club de rêve : le Real Madrid.

Arda Güler fait partie des joueurs pour lesquels les amoureux de football pourraient allumer leur télé ou se déplacer au stade. Dôté d'une qualité technique et d'une capacité à éliminer rare, le jeune turc de 18 ans voit de nombreux clubs se pencher sur son avenir.

Le PSG vise un transfert surprise, ça sera 20 M€ https://t.co/NBYqrgVIBj pic.twitter.com/1YZnabQam2 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Le joueur veut la garantie de temps de jeu

La liste des clubs intéressés par Arda Güler fait rêver. Barcelone, Milan, Sevilla, Leipzig, Salzbourg et même le PSG ont été cité parmi les prétendants. Le potentiel décelé chez l'offensif de 18 ans suscite des convoitises. Selon Volkan Demir, journaliste turc, Arda Güler, qui possède une clause libératoire à 17,5M€, n'est pas contre un départ mais souhaite avoir des garanties sur son temps de jeu afin de progresser le plus rapidement possible.

Le Real Madrid comme rêve