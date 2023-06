Mercato : Le PSG vise un crack, une énorme bataille se prépare

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG promet d’être animé. Le club parisien sous l’impulsion du conseiller sportif Luis Campos vise plusieurs coups sur le marché des transferts. Réputé pour recruter des jeunes talents, le Portugais pourrait se pencher sur la piste menant à Arda Güler (Fenerbahçe). Problème, le Turc de 18 ans est (très) convoité par de nombreux clubs.

Annoncée l’été dernier par Nasser Al-Khelaïfi, la révolution du PSG passait notamment par une nouvelle politique sur le marché des transferts. Ainsi, le club parisien devait notamment moins capitaliser sur l’arrivée de stars internationales, mais davantage sur des joueurs plus jeunes, possédant pour certains des profils prometteurs. Sports Zone révélait il y a plusieurs jours que le PSG appréciait particulièrement le profil du jeune Arda Güler, révélé cette saison du côté du Fenerbahçe en Turquie.

Plusieurs clubs en pole pour Arda Güler, le PSG en retrait

Profil très prometteur, le talentueux gaucher est l’un des éléments à surveiller sur ce mercato estival. Récemment, le Parisien révélait que malgré un intérêt du PSG, Arda Güler n’était pas réellement considéré comme une priorité pour Paris. Ce dernier possède une clause libératoire de 17,5 M€, et attise les convoitises du Real Madrid, mais également de l’AC Milan. Né en 2005, Güler pourrait également atterrir en Allemagne, alors que l’un de ses anciens entraîneurs affirmait à Radyo Gol que Leipzig et Dortmund semblaient les plus avancés sur le dossier.

De nouveaux prétendants de taille pour Arda Güler