Benzema justifie son transfert en Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Nombreuses ont été les stars à rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite cet été. Ça a notamment été le cas de Karim Benzema. N'ayant finalement pas prolongé au Real Madrid, le Français, alors libre de tout contrat, s'est engagé avec Al-Ittihad. Un choix de carrière qui a pu en étonner certains, mais Benzema avait ses raisons.

Alors que Karim Benzema avait remporté le Ballon d'Or en 2022, on s'attendait à le voir prolonger d'un an au Real Madrid. Les semaines ont passé et aucun signe d'une officialisation. Le verdict est finalement tombé et Benzema avait alors fait le choix de partir libre, tournant la page du Real Madrid pour ouvrir un chapitre en Arabie Saoudite.

« Le bon moment pour tenter un nouveau changement »

Dans des propos rapportés par AS , Karim Benzema s'est justifié sur son départ en Arabie Saoudite. « Quand le projet footballistique a débuté en Arabie Saoudite, ça me paraissait énorme. Je voulais en faire partie et aider pour que le football avance dans ce pays. Je suis très content et fier de tout ce que j'ai fait et gagné avec le Real Madrid. Mais je pense que pour moi, c'était le bon moment pour tenter un nouveau changement dans ma vie après tout ce que j'avais gagné à Madrid », a avoué Benzema.

« Je me suis senti immédiatement aimé »