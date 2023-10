Mbappé - PSG : Le Real Madrid poussé à prendre une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En Espagne, on s'attend à une arrivée de Kylian Mbappé. A la fin de la saison ? Dans un an ? Plus tard ? Personne ne le sait, mais le Real Madrid semble déterminé à s'attacher les services de l'international français, sous contrat jusqu'en juin avec le PSG. Mais de son côté, Daniel Riolo estime que le club espagnol pourrait se passer du joueur tricolore. Il a justifié son propos.

Il faudra s'attendre à une offensive du Real Madrid dans les prochains mois en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé. En effet, il est difficile de voir le club espagnol passer son tour alors que le contrat du joueur français arrive à son terme en juin prochain. Le joueur de 24 ans serait une formidable acquisition pour le Real Madrid qui a perdu Karim Benzema l'été dernier. Mais selon l'avis de Daniel Riolo, la Casa Blanca n'a pas besoin de Mbappé.

Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert https://t.co/jlkUOrlbvF pic.twitter.com/b4ytYRyRzH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas »

« Cela semble écrit, Mbappé doit finir au Real Madrid. Mais si je suis dirigeant du Real, je ne le prends pas. Parce que j'ai Vinicius qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé, qu'il n'est pas un 9 et qu'il y a Haaland qui dispose d'une clause libératoire qui n'est pas dinguissime. Moi j'associe Vinicius et Haaland avec Bellingham, Valverde... Là ça voudrait dire qu'il faut associer Vinicius et Mbappé qui ont des qualités, pas totalement similaires, mais qui se ressemblent. Plus ça va, moins je vois Mbappé comme un numéro 9 » a-t-il déclaré sur RMC.

Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a une préférence