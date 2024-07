Aubameyang : L'OM a tranché pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après les avoir repoussés pour rejoindre l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie Saoudite. L’international gabonais veut rejoindre Al-Qadsiah et bien que Roberto De Zerbi comptait sur lui, le club a visiblement ouvert la porte à un départ de l’attaquant âgé de 35 ans.

Après une saison ratée en championnat et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, beaucoup de choses sont en train de changer à l’OM. Mais le club comptait tout de même repartir avec certains joueurs qui ont donné satisfaction, comme Leonardo Balerdi, proche de prolonger son contrat pour deux années supplémentaires, ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM prêt à recruter le chouchou de De Zerbi ? https://t.co/RizFsW0vxu pic.twitter.com/qF3CF0EZag — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

L’OM contrarié par le départ d’Aubameyang

Auteur de 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international gabonais (77 sélections) entrait dans les plans de Roberto De Zerbi. Mais à 35 ans, l’attaquant passé par le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone et Chelsea a décidé de vivre une nouvelle expérience et d’obtenir un gros contrat en Arabie saoudite, chose qu’il avait refusé l’année dernière pour rejoindre l’OM. Après s’être attaché les services de Nacho libre en provenance du Real Madrid, Al-Qadsiah espère maintenant attirer Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM va laisser partir au Aubameyang à Al-Qadsiah

Le Gabonais a encore deux ans de contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2026, qui comptait sur lui pour la saison à venir. Comme indiqué par La Provence, Pablo Longoria aurait envisagé de bloquer le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour Al-Qadsiah. Ce qui ne devrait finalement pas être le cas d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. En effet, l’OM est prêt à laisser partir son attaquant en Arabie Saoudite, où il s’engagera pour deux ans. Les deux clubs négocient actuellement l’indemnité de transfert et les modalités de paiement. Ensuite, Pierre-Emerick Aubameyang quittera Marseille après seulement une saison et prendra alors la direction d'Al-Qadsiah.