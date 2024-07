Aubameyang - OM : Furieux, Longoria pose une condition pour son transfert !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a signé un gros coup l’été dernier en relançant un Pierre-Emerick Aubameyang en perte de vitesse à Chelsea. Le serial buteur gabonais a fait les beaux jours dans la cité phocéenne cette saison, mais aurait à présent les yeux rivés vers un nouveau challenge en Arabie saoudite et un contrat en or. Pablo Longoria s’y opposerait catégoriquement, à moins d’un offre de transfert que le président ne pourra pas refuser.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang anime le mercato de l’OM ces dernières heures. Certes, le club phocéen est en quête d’un attaquant depuis quelque temps et courtise notamment Eddie Nketiah (Arsenal), Mason Greenwood (Manchester United) Hwang Hee-Chan (Wolverhampton) ou encore Giovanni Simeone (Napoli). Toutefois, le recrutement d’un attaquant était censé être un complément et non un remplacement d’Aubameyang.

En colère, Pablo Longoria déposerait son veto au transfert d’Aubameyang

C’est en effet ce que La Provence a clairement fait savoir ce lundi après-midi. Destiné à quitter l’OM afin de signer le contrat le plus lucratif de sa carrière à Al-Qadsiah. Mais c’était sans compter sur le tempérament de Pablo Longoria après la réunion houleuse entre les divers présidents de Ligue 1 dimanche pour résoudre la question des droits TV dont DAZN va grandement bénéficier avec beIN SPORTS. Le quotidien affirme que le président de l’OM n’aurait pas du tout apprécié le comportement de Pierre-Emerick Aubameyang qui a décidé de partir s’en lui en parler en tête à tête. Les deux hommes auraient même évoqué une revalorisation salariale dernièrement pour récompenser le Gabonais de sa saison folle à l’OM : 30 buts et 11 passes décisives, mais aussi en raison de l’absence de primes européennes. Il est spécifié par La Provence que Pablo Longoria refuserait de céder Aubameyang et pourrait bloquer son transfert à Al-Qadsiah.

Pablo Longoria attend une offre XXL pour lâcher Aubameyang !

Un clash en vue à l’OM à cause du feuilleton Aubameyang ? Pablo Longoria serait susceptible de changer son fusil d’épaule et d’accepter de laisser partir l’attaquant gabonais à une seule et unique condition. Aucun cadeau ou rabais ne sera fait au club de Saudi Pro League. Si jamais Al-Qadsiah avait bel et bien la volonté d’offrir un pont d’or à Aubameyang, il faudra « aligner les zéros sur le chèque » selon La Provence. Ce serait du moins l’état d’esprit dans lequel se situerait le président Pablo Longoria. Le ton est donné.