ASSE : L’appel décisif derrière ce transfert historique

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE n'a pas hésité à réaliser le plus gros transfert de son histoire. Ce sont ainsi 10M€ qui ont été dépensé pour recruter Lucas Stassin. A 20 ans, le buteur belge est ainsi arrivé de Westerlo. Revenant sur son transfert, Stassin a notamment raconté un appel important de l'ASSE.

Remontée en Ligue 1, l’ASSE espère s’y maintenir. Pour y arriver, les Verts se renforcent lors de ce mercato hivernal, après avoir déjà sorti le chéquier l’été dernier. A Saint-Etienne, on avait ainsi fait des folies, réalisant notamment le plus gros transfert de son histoire. C’est avec Lucas Stassin que le record a été battu, lui qui a été acheté pour 10M€ à Westerlo.

« Ils m’ont appelé vers la fin du mercato… »

Interrogé par Envertetcontretous, Lucas Stassin est revenu sur son transfert historique à l’ASSE. Justifiant son choix de signer chez les Verts, l’attaquant belge a notamment fait savoir : « J’avais comme objectif de toujours évoluer le plus haut possible de toute façon. Ils (les dirigeants, ndlr) m’ont appelé vers la fin du mercato, ils m’ont présenté leur projet, ils m’ont montré qu’ils avaient confiance en moi et que je n’étais pas juste une option parmi tant d’autres ».

« C’est ça qui m’a fait chaud au cœur... »

Un appel de l’ASSE qui a visiblement fait la différence auprès de Lucas Stassin, qui a donc posé ses valises dans le Forez. « C’est ça qui m’a fait chaud au cœur. Après, je connaissais l’engouement qu’il y avait autour de ce club. J’avais envie de relever ce défi », a poursuivi le Belge.