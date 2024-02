Après Zidane, l’Algérie prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une Coupe d'Afrique des Nations catastrophique, l'Algérie va repartir sur un nouveau cycle. En place depuis 2018, Djamel Belmadi a été démis de ses fonctions. Son remplaçant n'est toujours pas connu. La Fédération algérienne de football va mettre en place une commission pour étudier les nombreuses candidatures. Une chose est sûre, ce ne sera pas Zinédine Zidane.

L'Algérie est au plus mal. Absents du Mondial 2022, les Fennecs ont quitté la CAN dès la phase de poules. Pourtant, le groupe de Djamel Belmadi était tombé dans un groupe abordable composé de l'Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Mais l'Algérie n'a pu saisir sa chance et a dû quitter la compétition avant les huitièmes de finale après une défaire face aux Mourabitounes . Une nouvelle contreperformance à laquelle n'a pas résisté Djamel Belmadi. En place depuis 2018 et héros de la CAN 2019, le technicien a été démis de ses fonctions et son remplaçant est activement recherché.

L’Algérie cherche son sauveur, Zidane dit non ! https://t.co/gb5GAsrpFn pic.twitter.com/2dSFyugffR — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Zidane a refusé le poste

Ces derniers jours, la Fédération algérienne de football aurait proposé le poste à Zinédine Zidane, originaire de Kabylie. Les proches de l'international français auraient tenté de le convaincre d'accepter cette proposition, mais l'ancien coach du Real Madrid aurait poliment refusé. Alors qui sera le successeur de Belmadi ? Ce dimanche, la Fédération a publié un communiqué pour annoncer la création d'une commission, qui sera chargée d'évaluer les candidatures. Walid Sadi semble vouloir accélérer le processus de recherche.

L'Algérie va intensifier ses recherches