Après l’OM, Payet va encore se faire virer ?

Alors qu'il lui restait un an de contrat, Dimitri Payet avait été poussé vers la sortie par l’OM lors de l’été 2023. Le milieu offensif âgé de 37 ans avait alors rebondi au Brésil, où il s’est engagé avec Vasco de Gama. Mécontent de son rendement, le club brésilien envisagerait de se séparer du Réunionnais avant la fin de son bail.

À contrecœur, Dimitri Payet avait été contraint de quitter l’OM en juillet 2023. Le club marseillais avait décidé de se séparer de son capitaine, à qui il restait pourtant une année de contrat, au terme d’une saison au cours de laquelle il avait peu joué sous les ordres d’Igor Tudor. L’histoire pourrait désormais se répéter avec Vasco de Gama.

Vasco de Gama veut résilier le contrat de Payet

Arrivé en août 2023, Dimitri Payet s’est engagé jusqu'en juin 2025 avec le club brésilien, qui d'après les informations de Globoesporte, envisagerait de résilier son contrat et se débarrasser de son salaire, le plus élevé de l’effectif. Les dirigeants de Vasco de Gama seraient déçus de son rendement et souhaiteraient mettre fin à leur collaboration prématurément.

Des difficultés d’adaptation au Brésil

Dimitri Payet quant à lui a connu des difficultés d’adaptation, en grande partie dues à l’éloignement avec sa femme et ses enfants, comme il l'avait confié récemment. Le Réunionnais âgé de 37 ans aurait paru triste et isolé à son arrivée, selon Globoesporte. Il aurait même déjà envisagé de partir, avant de finalement rester à la suite d’une discussion avec Pedrinho, président de Vasco de Gama.