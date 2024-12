Après le PSG, il révèle un échec secret !

Axel Cornic

En plus de deux décennies de carrière, Gianluigi Buffon a connu trois clubs avec Parma, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Mais il aurait très bien pu porter les couleurs d’un quatrième club historique en Europe, au terme de sa seule saison passée en Ligue 1 avec les Parisiens.

On ne compte plus les stars passées par le PSG, surtout depuis l’arrivée de QSI. Pour certains ça a été éphémère et c’est notamment le cas de Gianluigi Buffon, qui n’a pas passé qu’une seule saison au sein du club parisien, avant de retrouver la Juventus, son club de cœur.

« Je suis parti du PSG car je devais aller à Porto »

Pourtant, la légende italienne aurait pu avoir une toute autre trajectoire, comme il l’a révélé dans un entretien accordé à la chaîne Twitch Juventibus ce mercredi. « Je suis parti du PSG car je devais aller à Porto. Mais là Paratici (ancien directeur sportif de la Juventus) m’appelle et me dis : “Qu'est-ce que tu fais, viens ici...” » a confié Gianluigi Buffon, qui sort son autobiographie intitulée Tomber, se relever, tomber, se relever.

« L’ironie de l’histoire c’est que le FC Porto nous a finalement éliminé en Ligue des Champions cette même saison »

« Je lui dis : “Fabio, retourner à la Juve pour faire le deuxième gardien...” » a poursuivi Buffon, qui avait quitté la Juventus à l’été 2018 pour laisser la place de gardien titulaire à un certain Wojciech Szczęsny. « Je ne sais pas, au début je n'étais pas convaincu, mais à la fin je reviens parce que je pense que c'est aussi une démonstration d'amour pour le club. L’ironie de l’histoire c’est que le FC Porto nous a finalement éliminé en Ligue des Champions cette même saison. Mais je ne regrette pas et je tiens à dire qu’il faut raconter ce genre de choses. Ça permet de lâcher toute la vérité et donc éviter que certains y voient des situations un peu pourries ».