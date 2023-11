Annoncé au PSG, Mourinho prêt à claquer la porte ?

Axel Cornic

La fin du contrat de José Mourinho a relancé les débats autour de son avenir et comme souvent par le passé, le Paris Saint-Germain est évoqué comme l'une de ses destinations préférées. Car le courant ne passerait pas vraiment entre le Special One et les propriétaires de l’AS Roma, avec une séparation qui semble envisageable.

C’est le retour du feuilleton Mourinho du côté du PSG. Malgré un Luis Enrique arrivé il y a seulement quelques mois, le technicien portugais est une nouvelle fois lié au club parisien, avec un contrat qui se termine d’ailleurs dans seulement quelques mois.

Mourinho, clap de fin ?

Depuis son arrivée à l’AS Roma en juillet 2021, José Mourinho a clairement relever la barre, avec notamment une Ligue Europa Conference en 2022 et une finale de Ligue Europa au printemps dernier. Pourtant, les dirigeants romains semblent avoir quelques doutes concernant un avenir commun.

C’est compliqué avec les propriétaires