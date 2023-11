PSG - Mourinho : La bombe de la presse italienne

Arnaud De Kanel

José Mourinho arrive à la fin d'un cycle avec l'AS Roma. En fin de contrat en juin prochain, le manager portugais ne devrait pas être prolongé par les Giallorossi. Le Special One ne compte pas pour autant s'éloigner des bords des terrains très longtemps. En Italie, la presse indique qu'il rêverait de rejoindre... le PSG.

Ça sent la fin pour José Mourinho à l'AS Roma. En froid avec le propriétaire Dan Friedkin, le Special One ne devrait pas être prolongé à l'issue de son contrat qui court jusqu'en juin 2024. L'ancien manager du Real Madrid prépare déjà la suite et il se verrait bien au PSG.

Mourinho rêverait du PSG

D'après les informations de Sky Italia , José Mourinho donnerait sa priorité à deux clubs une fois son aventure avec l'AS Roma terminée : le Real Madrid, ainsi que le PSG. En effet, ce sont les deux clubs qui feraient rêver le Special One actuellement.

Tout dépendra de Luis Enrique

Mais s'il veut signer au PSG, José Mourinho devra attendre que Luis Enrique quitte le club de la capitale ou qu'il se fasse licencier. Pour le moment, l'Espagnol installe sa méthode sans trop se faire chahuter. Les résultats en Ligue des champions seront certainement déterminants pour Enrique, bien que Nasser Al-Khelaïfi aurait l'intention de lui renouveler sa confiance en cas d'échec dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pour instaurer un semblant de stabilité au sein du club de la capitale. Mourinho lui, se tient prêt...