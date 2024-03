Accueil glacial après son transfert à l'OM

La rédaction

C'est en 2008 que Vitorino Hilton s'est engagé avec l'OM. Le défenseur central brésilien est alors arrivé en provenance du RC Lens. Le début d'un nouveau chapitre pour lui à l'époque, mais les premiers pas à Marseille n'ont visiblement pas été simples. Hilton s'est ainsi rappelé de l'accueil particulier qu'il avait reçu.

Bastia, Lens, OM, Montpellier... Vitorino Hilton a été un visage de la Ligue 1 pendant de très longues saisons. Il sera notamment resté 3 ans à Marseille, club qu'il avait rejoint en 2008, débarquant en provenance du RC Lens. Le Brésilien était toutefois précédé d'une certaine réputation, ce qui ne l'a pas arrangé à son arrivée à l'OM.



« Pas un mot »

Pour Football Club de Marseille , Vitorino Hilton a raconté son arrivée particulière à l'OM. L'ancien Olympien a ainsi expliqué : « Quand j’ai signé à l’OM, il y a Michel Chatron (intendant) qui vient me chercher à l’aéroport. Je rentre dans la voiture. Je dis bonjour. Et là, un blanc. Pas un mot ».

« Je voulais te frapper »