Mercato : Pas encore au Real Madrid, Mbappé veut déjà piller le PSG !

Thibault Morlain

Après le PSG, c'est au Real Madrid que Kylian Mbappé est attendu. Rien n'est encore acté sur la destination de l'international français, mais tous les regards se tournent vers les Merengue. Mbappé préparerait d'ailleurs d'ores et déjà son arrivée dans la capitale espagnole, où il ne voudrait pas arriver tout seul. En ce sens, Kylian Mbappé aimerait amener dans ses valises deux joueurs du PSG.

Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé devrait être le gros coup du Real Madrid au mercato estival. Une énorme affaire puisque le Français arrivera libre du PSG. Mais les Merengue prépareraient d'autres transferts pour cet été. On parle ainsi beaucoup d'Alfonso Davies, mais voilà que Mbappé aurait également certaines demandes pour le mercato à venir. Et le futur ex-joueur du PSG espérerait notamment se servir au sein de l'effectif actuel de Luis Enrique et amener avec lui des joueurs dont il est proche à Paris.



Les deux Mbappé au Real Madrid ?

Cette saison, Kylian Mbappé a eu l'occasion de jouer avec son petit frère, Ethan, au PSG. Le milieu de terrain de 17 ans a été lancé dans le grand bain par Luis Enrique et pourrait donc assurer l'avenir du club de la capitale. A moins qu'Ethan ne suive Kylian au Real Madrid ? Sur le plateau d 'El Chiringuito , Eduardo Inda faisait savoir : « Le contrat de Mbappé est signé depuis deux semaines, mais sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan ». Et visiblement, le Real Madrid ne serait pas contre recruter le petit frère de Kylian Mbappé : « Madrid y a réfléchi et ils ont fini par dire oui. Ce qui est attendu, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid Castilla ».

Mbappé veut aussi Hakimi au Real Madrid !