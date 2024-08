A cause de De Zerbi, un joueur de l'OM part en déprime

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a récupéré un effectif où il a décidé de ne pas compter sur tout le monde. Le club phocéen a alors mis en place un loft pour faire partir ses indésirables. C'est ce qui est arrivé avec Jonathan Clauss, mais d'autres sont toujours là. C'est le cas d'Ulisses Garcia, visiblement très malheureux à Marseille actuellement.

En janvier dernier, lors du mercato hivernal, l'OM décidait de s'offrir les services d'Ulisses Garcia. L'arrière gauche suisse débarquait alors pour venir offrir une nouvelle solution. Mais voilà qu'en quelques mois, la situation a bien évolué à Marseille. En effet, cet été, Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur de l'OM et voilà que désormais, Garcia fait office d'indésirable sur la Canebière.

Ulisses Garcia remet tout en question

Quelques mois seulement après avoir posé ses valises à l'OM, Ulisses Garcia serait donc déjà invité à s'en aller. Indésirable, le Suisse aurait du mal à accepter sa situation. En effet, selon les informations de L'Equipe, Garcia déprimerait depuis sa mise à l'écart par Roberto De Zerbi. Il se demanderait même pourquoi il a signé à l'OM en janvier dernier.

Des recrues qui ne font pas long feu à l'OM

A 28 ans, Ulisses Garcia pourrait donc ne faire qu'un bref passage à l'OM. Le club phocéen en a désormais l'habitude. On l'a d'ailleurs encore vu lors de ce mercato estival. En effet, l'été dernier, l'OM avait recruté Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Trois joueurs qui ne sont aujourd'hui plus dans l'effectif de Roberto De Zerbi.