50M€ : L’OM passe à côté d’un gros coup en attaque !

L'Olympique de Marseille a misé sur Elye Wahi pour renforcer son attaque avec un transfert de 25 millions d'euros. Depuis, l’ancien du RC Lens peine à s'imposer, au point que la question de son avenir a été évoquée dernièrement. Daniel Riolo estime que l'OM aurait dû viser Jonathan David, un attaquant plus régulier et influent en Ligue 1.

Encore une fois, l’Olympique de Marseille n’a pas chômé lors du dernier mercato estival en mettant la main sur douze nouveaux joueurs en comptant l’arrivée libre d’Adrien Rabiot au début du mois de septembre. Pour l’attaque, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont notamment décidé de miser sur Elye Wahi qui sortait pourtant d’une première saison contrastée avec le RC Lens, pas de quoi refroidir la direction de l’OM qui a dépensé 25M€ (+5M€ de bonus) pour s’attacher ses services. A la mi-saison, le bilan n’est pas bon.

Elye Wahi n'a pas réussi à s'imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi jusqu’à présent, au point de s’interroger déjà sur la suite de son aventure marseillaise. Pour Daniel Riolo, l’OM s’est tout simplement trompé d’attaquant en Ligue 1. « Je parlais du défaut des attaquants qu’on a en Ligue 1, qui ne marquent pas assez. On l’a beaucoup décrié, mais au final, Jonathan David doit certainement être dans le top 3 de nos attaquants en Ligue 1. Et on ne parle pas d’un crack, mais d’un bon attaquant régulier, qui pèse sur les défenses, fait son travail de buteur, de remise, et participe au jeu. Honnêtement, aujourd’hui, une équipe comme l’OM serait bien contente d’avoir un joueur comme David devant, estimait en novembre le journaliste de RMC. Marseille a mis 30 millions d’euros sur Vitinha, 30 millions sur Wahi, ça fait 60… Avec ça, tu pouvais t’offrir David, car il était en vente, sur le marché. Et pour 50 M€, Olivier Létang lui remplissait le coffre de la voiture… Un bon attaquant, c’est essentiel dans une équipe ».

D’ailleurs, Daniel Riolo révélait quelques semaines plus tard que l’OM s’était bien renseigné sur la situation de Jonathan David. « Il a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent ». C’est finalement un autre joueur du nord de la France qui a posé ses valises sur la Canebière en la personne d’Elye Wahi.