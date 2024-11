20M€ : Un transfert incompréhensible au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a fini le mercato avec 4 recrues au compteur. La première d’entre elles a été Matvey Safonov. Un renfort du gardien russe qui en a étonné plus d’un étant donné que le club de la capitale avait déjà Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Et aujourd’hui encore, cet investissement de 20M€ du PSG laisse perplexe certains.

A 25 ans, Matvey Safonov est aujourd’hui gardien au PSG. C’est cet été que le Russe, qui n’avait connu que Krasnodar, a posé ses valises dans la capitale française. Il a ainsi fait partie des 4 recrues parisiennes aux côtés de Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Un transfert à 20M€ qui a fait naitre toutefois certaines interrogations. Pourquoi recruter Safonov alors que Luis Enrique avait déjà Gianuigi Donnarumma et Arnau Tenas au poste de gardien ?

« On ne peut pas dire qu'il amène une réelle plus-value »

Matvey Safonov est-il réellement un plus pour le PSG aujourd’hui par rapport à Gianluigi Donnarumma ? Pour L’Equipe, un entraîneur de gardiens en Ligue 1 ne comprend pas l’arrivée du Russe, notamment si on se base sur le jeu sur sa ligne : « Il est mobile, dynamique, a des appuis forts. On sent qu'il est fiable sur sa ligne. Mais sur ce qu'on a vu et plus globalement après avoir regardé ce qu'il a fait en Russie en vidéos, il y a un gros écart avec Donnarumma. De ce point de vue là, on ne peut pas dire qu'il amène une réelle plus-value ».

« Je ne le trouve pas plus précis dans sa lecture de jeu »

De même, en ce qui concerne le jeu aérien, il n’y a pas une grande différence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. « Je ne le trouve pas plus précis dans sa lecture de jeu. Dans les deux cas, je me dis que ça ne reste pas leur point fort », explique un spécialiste du quotidien sportif à propos de Safonov.