Transferts - PSG : Sept joueurs de légende tout proches de signer !

Avant l'arrivée du Qatar à la tête du PSG en 2011, de nombreuses stars internationales semblent être passées toutes proches d'un transfert en direction du Parc des Princes. Leonardo évoque ce mardi dans les colonnes du Figaro l'exemple du Brésilien Pelé, mais il existe d'autres cas dans l'histoire du PSG. Petit tour d'horizon des incroyables opportunités ratées de peu par le club parisien sur le mercato.

Dans un large entretien accordé au Figaro, Leonardo annonce que le PSG avait été tout proche de signer le roi Pelé, grande légende du football brésilien, juste après sa création en 1970 : « Des proches aux fondateurs du club, m’ont raconté que dans les années 1970, le PSG voulait Pelé. Ce n’est pas par hasard. C’est l’ADN de Paris et du PSG. Les paillettes. Ce qui brille et fait rêver », confie l'ancien joueur puis directeur sportif du PSG. Le club francilien semble donc avoir raté Pelé de peu, et il ne s'agit pas du seul exemple dans l'histoire parisienne avant l'arrivée du Qatar, en 2011.

Roberto Carlos était proche du PSG

En août dernier, dans un entretien accordé au média Carré, l'agent FIFA Franck Henouda révélait que Roberto Carlos était passé à deux doigts de s'engager avec le PSG dans les années 90 : « Luis Fernandez, il attaquait sa deuxième année comme entraîneur au PSG. Je m’en rappelle, on est chez lui dans son appartement à Paris et il dit : « Je veux un arrière gauche ». Je lui donne les cassettes. Luis, qui est un mec qui à l’oeil, il regarde et dit : « C’est un monstre celui là (…) On se met d’accord sur le prix, 3 millions de Dollard. C’est ok. Maintenant, il faut parler au joueur. J’appelle l’agent de Roberto Carlos. On discute, on se met d’accord sur tout, tout est ok ». Mais finalement, pour une histoire de quota de joueurs étrangers, le PSG a raté Roberto Carlos qui a fini par s’engager avec l’Inter Milan.

Ronaldo, Stoitchkov... Denisot a raté du lourd au PSG

En 2014, au micro de La Chaine L'EQUIPE, Michel Denisot a raconté quelques opérations ratées à l'époque de sa présidence au PSG, qui concernent notamment Hristo Stoitchkov, Jürgen Klinsmann et le Brésilien Ronaldo : « Oui, j’ai été en contact avec Ronaldo. Il arrive en Europe, le phénomène était évident, j’en avais parlé avec Pierre Lescure et on avait une stratégie à Canal à l’époque. Comme c’était avec l’argent des abonnés qu’on finançait le PSG, les abonnés de Marseille n’avaient pas envie (...) On a engagé Klinsmann effectivement. Il a signé au PSG et il est resté deux jours. Au moment où on a signé Klinsmann, j’ai appris qu’il y avait une ouverture pour Weah à Monaco. On a switché les deux avec l’accord de tout le monde. Tout cela s’est fait conjointement et je n’ai croisé Klinsmann qu’à l’aéroport de Nice quand il arrivait et qu’on partait (...) Stoitchkov ? Je suis allé à Barcelone pendant une semaine. Son agent de l’époque nous dit que c’est possible donc on se met d’accord, on signe le contrat avant que le transfert ne soit fait, ce qui arrive… On signe un accord en tout cas. Et, ensuite, Barcelone nous a pris pour des débutants qu’on était et nous a dit « non, pas question ». Joan Gaspart, le vice-président qui était le patron, nous a éconduits et on est revenus à Paris sans Stoitchkov », révèle Denisot, qui a donc raté de peu trois joueurs de légende au PSG.

Zidane ciblé par le PSG en 1994

Dans L'EQUIPE du Soir, Luis Fernandez révélait avoir tenté le gros coup Zinedine Zidane au PSG : « En arrivant au PSG, on m’a souvent répété que Rai devait partir. Qu’il allait au Japon. Sur le moment, j’ai rencontré Zidane et Dugarry pour savoir s’ils étaient disponibles pour venir jouer au PSG. Ils m’avaient dit que oui. Mais on a prolongé Rai et on était content de le garder. J'étais fier d'être devenu son entraîneur », a-t-il confié.

Kaka proche du PSG en 2003

Interrogé dans les colonnes de So Foot en 2016, Kaka révélait que le PSG aurait pu être sa première expérience européenne lorsqu'il débarquait du Brésil en 2003 : « Quand je suis tombé d’accord avec le Milan AC pour signer là-bas, Leonardo était le directeur sportif du club. Comme Leo entretenait d’excellentes relations avec Paris, et comme moi j’étais arrivé très jeune à Milan, l’idée était de me prêter au Paris Saint-Germain un temps afin de me donner du temps de jeu pour que je revienne à Milan avec plus d’expérience. Mais finalement le club a décidé de me garder dans l’effectif pour que je puisse être à la disposition d’Ancelotti ».