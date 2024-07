Mercato : Réclamé au PSG, Désiré Doué fait le buzz en signant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En réponse à l’offensive du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a dégainé une offre pour Désiré Doué, très apprécié par une grande partie des supporters qui n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a d’ailleurs tenu à interpeller l’intéressé à l’issue du dernier match préparatoire de l’équipe de France olympique.

Désiré Doué se retrouve au cœur d’une bataille prestigieuse. Alors que le Bayern Munich est passé à l’action pour le crack du Stade Rennais avec une offre de 35M€, le PSG a rapidement dégainé en proposant 40M€ + 10M€ de bonus aux dirigeants bretons. Le dossier a été ouvert récemment comme vous l’a révélé le10Sport.com, une décision justifiée par les envies de départ de Xavi Simons. La piste Désiré Doué fait en tout cas saliver de nombreux supporters parisiens, dont un qui l’a fait savoir à l’intéressé.

Les gars, on l'a fait ! 🎉

J'ai tenu ma promesse. J'ai apporté la pancarte "Désiré Doué signe au PSG" au stade. Après quelques péripéties, je suis finalement rentré avec. À la fin du match, j'ai attendu à la sortie des joueurs et j'ai rencontré Désiré Doué. Non seulement j'ai… pic.twitter.com/6SUjVggCbZ — 𝙑𝙚𝙧𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙝𝙤 🇮🇹 (@TomLaZone) July 18, 2024

Désiré Doué interpellé pour son avenir

Alors que la plupart des joueurs sont en vacances ou reviennent de repos, Désiré Doué se prépare à disputer le tournoi de football des Jeux olympiques de Paris 2024 avec le reste des joueurs tricolores retenus par Thierry Henry. Ce mercredi soir, la France recevait le Japon (1-1) en amical à Toulon, match à l’issue duquel la pépite du Stade Rennais est allée à la rencontre des supporters et a été interpellée pour son avenir.

Il a signé une pancarte l’envoyant au PSG

« J'ai tenu ma promesse. J'ai apporté la pancarte "Désiré Doué signe au PSG" au stade, a raconté ce jeudi un fan du PSG sur X (ex-Twitter). À la fin du match, j'ai attendu à la sortie des joueurs et j'ai rencontré Désiré Doué. Non seulement j'ai pris une photo avec lui, mais il a aussi vu la pancarte et l'a même signé ! (Sur le PSG en plus) ». Une histoire largement commentée et partagée sur le réseau social. Désiré Doué s’est déjà fait remarquer dernièrement en likant plusieurs publications liées au PSG.