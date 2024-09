Mercato : Rabiot à l’OM, l’incroyable surprise qui se prépare !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de tout contrat après la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot reste libre de tout et peut ainsi s’engager où il le souhaite, jusqu’à la fin de l’année. Une situation dont souhaiterait profiter Pablo Longoria, qui serait en route pour boucler un incroyable coup avec l’international français, formé au PSG.

Adrien Rabiot fait partie de ses joueurs encore sans club malgré le début de la saison. La situation peut étonner compte tenu de la cote de l’international français, qui a pris la décision de quitter la Juventus au terme de la saison dernière, et des clubs annoncés sur ses traces. Manchester United, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone et même le PSG ont été évoqués comme point de chute, mais compte toute attente, c’est à l’OM que l’on pourrait le retrouver très rapidement.

De Zerbi : Le mercato de l’OM est validé en direct https://t.co/e7NUS26tFB pic.twitter.com/4ebAKF4V01 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Rabiot à l'OM, le coup de théâtre

D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano ce dimanche soir, l’OM est en discussion avancée avec Adrien Rabiot, et l’issue devrait être favorable à en croire le journaliste, qui révèle l’optimisme marseillais dans ce dossier. Les négociations, qui portent actuellement sur les termes du contrat, pourraient aboutir dans les 48 heures.

La douzième recrue surprise de l'OM ?

Après Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay, tous arrivés avant la fermeture du mercato estival, l’OM pourrait donc encore faire sensation en accueillant un douzième renfort, et non des moindres, avec Adrien Rabiot, formé au PSG et parti à la Juventus en 2019.