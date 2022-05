Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Galtier sort du silence pour son avenir !

Publié le 10 mai 2022 à 13h54 par La rédaction mis à jour le 10 mai 2022 à 13h59

L'entraineur de l'OGC Nice Christophe Galtier a tenu à faire une mise au point concernant son avenir à la tête du club méditerranéen.