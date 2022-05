Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de vol est fixé pour l'avenir de Christopher Nkunku !

Publié le 5 mai 2022 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 5 mai 2022 à 23h20

Sachant son joueur très courtisé en Europe et notamment par le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig aurait un plan pour conserver Christopher Nkunku un peu plus longtemps.

Cet été, l’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain lors du mercato sera le secteur offensif. Avec le départ d’Angel Di Maria et ceux possibles de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, le club de la capitale va devoir renforcer son attaque. Pour ce faire, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de leur ancien joueur, Christopher Nkunku, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le RB Leipzig. Mais le club allemand semble déterminé le garder, et aurait même un plan pour y parvenir !

Prolongation et gros salaire à la clé