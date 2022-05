Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : La grosse mise au point de Tuchel sur l'affaire Pulisic !

Publié le 6 mai 2022 à 20h40 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 20h41

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a tenu à dédramatiser sur le cas de son joueur Christian Pulisic après un tweet polémique de son père sur son avenir chez les Blues.