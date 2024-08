Mercato : Luis Enrique a tranché, coup dur pour deux joueurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre (1-4). Pour ce premier match de la saison, Luis Enrique a fait appel à certains jeunes issus du centre de formation. Si l’Espagnol souhaite s’appuyer sur des jeunes éléments, certains d’entre eux comme Ismaël Gharbi et Colin Dagba n’entrent pas dans ses plans.

Le PSG a démarré sa saison sur les chapeaux de roues. Ce vendredi soir, la formation de Luis Enrique n’a pas fait dans la dentelle face au Havre (1-4). Ce premier match de la saison était également le premier sans Kylian Mbappé pour le technicien espagnol, qui a effectué des choix forts pour ce rendez-vous.

Luis Enrique va s’appuyer sur des jeunes cette saison

Ainsi, Luis Enrique décidait de titulariser le tout jeune Ibrahim Mbaye au poste d’ailier gauche. Âgé de 16 ans et 6 moins, le crack né en 2008 est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale. Une décision importante pour l’entraîneur du PSG, qui possède désormais cette réputation de bâtisseur de talents, mais également celle d’un coach n’hésitant pas à s’appuyer sur le centre de formation.

Dagba et Gharbi ne seront pas intégrés à l’équipe première

Cependant, les places coûtent cher à Paris. Ce samedi, le Parisien révèle ainsi que deux joueurs formés au PSG n’entrent pas dans les plans de l’équipe première cette saison. Il s’agit de Colin Dagba, et d’Ismaël Gharbi. Le premier, âgé de 25 ans, revient d’un prêt peu concluant du côté d’Auxerre en Ligue 2, et ne semble plus prédestiné à occuper une place dans la rotation au poste de latéral droit. Pour Gharbi, le jeune milieu offensif de 20 ans avait réussi à se démarquer en prêt la saison passée sous les couleurs du club suisse de Lausanne-Ouchy. Reste désormais à savoir si un nouveau prêt pourrait être bénéfique à ces deux éléments, oui si le PSG cherchera a les vendre définitivement.