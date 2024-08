Mercato : Les transferts s’enchaînent à l’OM, quel est le meilleur coup ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été promettait d’être chaud à Marseille, et le mercato réalisé par Pablo Longoria et ses équipes le confirme. Neuf joueurs ont déjà posé leurs valises dans la cité phocéenne, et d’autres mouvements sont préparés par l’OM. Selon vous, quelle est, à ce jour, la meilleure recrue bouclée ? C’est notre sondage du jour.

Avec Roberto De Zerbi aux manettes, l’Olympique de Marseille procède à un gros turnover dans ce mercato estival. « Je pense que lorsqu'il reprend une équipe huitième la saison passée, qu'il a un contrat de trois ans et des idées différentes, un nouvel entraîneur est obligé d'insuffler un changement radical dans l’équipe », assumait-il cette semaine dans les colonnes de L’Équipe. Neuf nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans la cité phocéenne avant le premier match de l’OM en Ligue 1 ce samedi, contre Brest (17h).

Neuf recrues au compteur

Mardi, Elye Wahi s’est ajouté à la liste des renforts marseillais dans ce mercato estival. Avant lui, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Valentín Carboni et Geronimo Rulli s’étaient engagés en faveur du club phocéen. Tout a démarré avec Greenwood, qui fut le premier joueur appelé par Roberto De Zerbi comme l’a avoué ce dernier dans L’Équipe : « J’ai parlé avec son père, qui doit avoir le même âge que moi. Je l'ai averti sur l'exigence de ce club, en lui disant : "L'OM, c'est l'OM." Il m'a répondu : "Je me souviens de l'OM historique, qui a joué des finales de Coupes d'Europe." Au contraire, quand nous voyions qu'un joueur était incertain, pas totalement séduit à l'idée de nous rejoindre, on partait tout de suite sur une autre piste ». Malgré la polémique entourant son transfert, l’ancien attaquant de Manchester United a paraphé un contrat de cinq sans, contre 30 M€ (hors bonus).

D’autres joueurs vont suivre

S’en est donc suivi huit autres joueurs, en attendant de nouvelles recrues avant la fin du mois. « On n’a pas l’effectif au complet, mais on travaille sans excuse ni demander de délais, on doit être prêts tout de suite car c’est ce que demande un club comme l’OM », a indiqué le technicien transalpin en conférence de presse ce vendredi.

Mais en attendant la fin du mercato estival, quelle est la meilleure recrue de l’OM à ce jour ? À vos votes !