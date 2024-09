L’OM se lâche sur le PSG et le Qatar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chaque année, l’Olympique de Marseille ambitionne d’ajouter un titre dans l’armoire à trophées, ce qui n’est plus arrivé depuis 2012, avec une Coupe de la Ligue. Nommé conseiller institutionnel et sportif du club durant l’été, Fabrizio Ravanelli estime que le rachat du PSG par le Qatar explique cette disette mais reste motivé pour l’avenir.

Avec ses onze nouveaux joueurs et la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, l’OM a de grosses ambitions pour cette nouvelle saison, qui a débuté par deux victoires et un match nul. « Si on travaille tous en équipe dans le bâtiment administratif, si on est tous uni, on va gagner. Pas forcément le titre mais le respect de la ville et l’amour des gens, la chose la plus importante (il tape du poing sur la table) », explique notamment ce jeudi Fabrizio Ravanelli dans un entretien accordé à La Provence. Alors que l’OM n’a plus remporté de titre depuis une Coupe de la Ligue en 2012, le conseiller institutionnel et sportif juge le PSG responsable de cette disette.

« Pour le PSG c’est plus facile de gagner »

« L’arrivée du Qatar à Paris a compliqué les choses, on n’a pas le même budget. Mais nous, on doit gagner par notre manière de jouer, par notre centre de formation, nos infrastructures, en donnant envie à tous les jeunes Marseillais qui jouent dans la rue ou leur quartier de devenir des joueurs de l’OM. Pour le PSG c’est plus facile de gagner mais on a d’autres possibilités. Si on continue à travailler dur, avec cette mentalité, on va construire quelque chose d’important pour le futur proche », ambitionne Ravanelli.

L’objectif de Roberto De Zerbi, « rendre fiers et heureux tous ceux qui suivent l'OM »

Avant la fin du mercato estival, Roberto De Zerbi avait présenté un objectif majeur pour cette première saison, sans évoquer de résultat précis : « Le premier et le plus important, c'est de rendre fiers et heureux tous ceux qui suivent l'OM, du propriétaire à la marée de supporters. Les rendre fiers des joueurs et du coach qu'ils ont. On doit voir si on a tout de suite une équipe soudée, avec un cerveau et une âme. On travaille sur ça. Les attentes sont hautes mais on les accepte. Nous avons des joueurs forts, et je ne suis pas du genre à me cacher si je ne réussis pas ma mission. »