L’OM l’écœure, il est «à côté de la plaque»

Rayan Cherki n’a pas mâché ses mots dimanche soir après la défaite de l’OL face à l’OM (2-3) dans le temps additionnel, qualifiée de « honte » par le joueur de Pierre Sage. Des paroles très loin de convaincre Christophe Dugarry, estimant que Cherki « est à côté de la plaque » avec cette sortie.

Buteur dans le temps additionnel, Rayan Cherki pensait faire éviter la défaite à l’OL dans l’Olympico contre l’OM, mais la bande à Roberto De Zerbi a finalement pris l’avantage quelques secondes plus tard grâce à une frappe de Jonathan Rowe. De quoi faire enrager le dernier buteur lyonnais après le match. « C’est une honte, pestait Cherki au micro de DAZN. Ils sont à dix depuis la cinquième minute. Ça fait des années et des années qu’ici on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps. Encore. Le match passe, on a 3.500 occasions, mais malgré ça, on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et ils repartent avec les trois points, ils font les beaux et nous on repart avec zéro point. » Un coup de gueule qui ne passe pas auprès de Christophe Dugarry.

« 142 matchs, 18 buts. Le mec vient t’expliquer à la fin qu’il faut être efficace »

« Ça veut dire quoi ce qu’il a dit? Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond… Mais mec, c’est ta carrière. Tu remplaces le ‘on’ par ‘je’", a lâché le champion du monde 1998 sur RMC. Tout ce qu’il a dit dans son interview, tu le mets avec ‘je’. 142 matchs, 18 buts. Le mec vient t’expliquer à la fin qu’il faut être efficace, qu’il faut enfoncer (l’adversaire) et que quand tu dois mettre trois ou quatre buts, il faut les mettre. Mais c’est ce qu’on lui reproche depuis le début de sa carrière! »

« Une nouvelle fois, Cherki est à côté de la plaque »

« Que lui vienne au micro parce qu’il est rentré et qu’à la fin, il a marqué un but… Ça veut dire quoi ‘On recule trop’? Sur le but de Lirola, ils sont hyper haut. Ce n’est pas vrai son analyse du contenu du match, enchaîne Christophe Dugarry. ’Il faut qu’on joue plus haut’, ça ne veut rien dire. Une nouvelle fois, Cherki est à côté de la plaque. S’il vient fanfaronner parce qu’il a marqué un but… S’il veut amener son équipe à être plus efficace, je lui souhaite d’être titulaire tous les autres matchs et d’amener enfin son équipe à être plus performante. Parce que c’est ce genre de joueurs qui doit amener à ça. Il y a quinze jours, le mec était parti, il avait fait ses bagages, donc il faut savoir... C’est bien beau d’arriver et de klaxonner comme ça. Il est où le futur phénomène, la pépite et tout? »