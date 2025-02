L'OM lâche une réponse improbable... à Donald Trump

La rédaction

Après les polémiques sur l’arbitrage, Roberto De Zerbi a réaffirmé ses critiques en conférence de presse avant OM-Nantes. L'entraîneur marseillais, agacé, promet de ne plus parler des arbitres. Mais il a surpris en établissant une comparaison étonnante avec Donald Trump et l’Ukraine, répondant ainsi au président des Etats-Unis et ce qu'il avait notamment pu dire sur l'invasion du pays où De Zerbi a entraîné.

Après les récentes polémiques sur l'arbitrage, De Zerbi s'était exprimé au sujet de Jérémy Stinat après le match de l'OM face à Auxerre et les déclarations de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli :

«Je dois dire que l’arbitre (Jérémy Stinat) conditionne le match avec ses décisions. Il n’a pas été serein du tout. On a un penalty clair et net qui ne nous a pas été accordé. L’expulsion de Cornelius est scandaleuse. Je ne pense pas être de mauvaise foi. L’arbitre n’était pas à la hauteur. Peut-être qu’il y a eu des polémiques dans le passé qui ont conditionné ses décisions dans ce match.»

«C'est la dernière fois que je parlerai des arbitres»

Alors que l'OM affronte Nantes, au Stade Vélodrome, ce dimanche à 20 h 45, Roberto De Zerbi était en conférence de presse et a évoqué le sujet de l'arbitrage. Il ne compte pas revenir dessus :

«C'est la dernière fois que je parlerai des arbitres tant que je serai l'entraîneur de l'OM. C'est vraiment la dernière fois.»

«J'étais en Ukraine, je sais ce qui s'est passé»

L'entraîneur de l'OM a même fait une comparaison pour le moins étonnante pour évoquer les différents points de vue par rapport à l'arbitrage en répondant à Donald Trump. Le coach de l'OM a comparé la situation avec l'arbitrage en France à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Ces jours-ci, j'ai lu que même Trump disait que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine. Moi, j'étais en Ukraine, je sais ce qui s'est passé. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais j'ai ma propre vision des choses.»