Jürgen Klopp au Paris FC, «la cerise sur la gâteau»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la retraite à la suite de sa dernière saison avec Liverpool cet été, Jürgen Klopp pourrait tout de même revenir dans la lumière dans le monde du football. Le célèbre entraîneur allemand est devenu le directeur mondial du foot pour Red Bull il y a quelques jours à peine et comme le Paris FC va accueillir la société autrichienne en tant qu'actionnaire minoritaire, Klopp pourrait faire une visite prochainement au club parisien.

En prenant sa retraite d'entraîneur, Jürgen Klopp a tout de même laissé entendre qu'avoir un autre rôle dans le milieu du football était encore envisageable. Et il n'a pas mis longtemps avant de retrouver une nouvelle fonction puisque le voilà désormais dans un tout nouveau rôle encore difficile à définir. Grâce à cette nomination chez Red Bull, il pourrait donc entrer rapidement en contact avec le Paris FC, une grande nouvelle pour Pierre Ferracci, président du club.

Klopp en visite à Paris ?

Illustre entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool dans sa carrière, Jürgen Klopp serait attendu au Paris FC. Certains l'imaginaient même prendre ce poste dans ce club qui s'apprête à vivre un bond en avant incroyable. « Quand on a commencé à discuter, il n’était pas encore question qu’il vienne chez Red Bull. Son arrivée est la cerise sur le gâteau car c’est un homme et un technicien que j’apprécie beaucoup. Il va avoir du travail avec tous les clubs Red Bull. Mais je serais ravi qu’il vienne discuter avec le staff de Stéphane Gilli et la direction » avoue Pierre Ferracci dans une interview pour Le Parisien.

Le Paris FC en pleine métamorphose

Avec l'arrivée imminente de la famille Arnault associée à Red Bull dans le rachat du club, le Paris FC pourrait connaître une trajectoire extraordinaire en bénéficiant de grandes ressources financières. En tête au classement de Ligue 2 pour le moment, l'objectif premier est clair : retrouver l'élite du football français.