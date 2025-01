Mercato : OM, Nantes… Beye se lâche après son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Ce jeudi, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée d'Habib Beye sur le banc. Annoncé dans plusieurs équipes de Ligue 1 ces derniers mois, l'ancien coach du Red Star a enfin trouvé un défi à sa mesure. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, il s'est prononcé sur son grand retour.

Comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité, plusieurs équipes de Ligue 1 avaient coché le nom de Habib Beye ces derniers mois. L’OM, le RC de Strasbourg, Reims et le FC Nantes auraient étudié cette option, sans aller au bout. Finalement, c’est à Rennes que Beye va relancer sa carrière d’entraîneur. Après des débuts prometteurs avec le Red Star, l’ancien international sénégalais va tenter de redresser une équipe en plein naufrage.

« C’est un véritable privilège »

Lié à Rennes jusqu’à la fin de la saison avec une année en option en cas de maintien, Beye s’est prononcé sur son retour. « C’est un véritable privilège de rejoindre le Stade Rennais F.C., un club historique du championnat, connu pour son identité forte. Quand on voit l’ambiance du Roazhon Park, on comprend ce qu’il représente. La difficulté que rencontre le Stade Rennais F.C. actuellement doit se transformer en défi. Nous avons étudié l’équipe et la Ligue 1 avec attention et nous sommes prêts à saisir ce challenge. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de me mettre au travail très rapidement » a confié l’ancien joueur.

Rennes croit en lui

Directeur général du Stade Rennais, Arnaud Pouille estime que Beye a les épaules pour redresser ce défi. « Le Stade Rennais F.C. est ravi d’accueillir Habib Beye. Face à une situation sportive dégradée, il y avait une nécessité d’opérer un changement. Habib va pouvoir apporter à l’équipe toute sa fraîcheur, sa détermination et sa connaissance du championnat français. Le club lui apporte sa plus grande confiance pour remplir la mission qui lui a été confiée, celle de générer un nouvel élan et de remonter dans le classement de la Ligue 1 » a-t-il confié.