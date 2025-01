Une vedette quitte Canal +, l’annonce fracassante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Consultant pour Canal +, Habib Beye va quitter ses fonctions pour reprendre le fil de sa carrière d'entraîneur. L'ancien coach du Red Star s'est engagé avec Rennes, où il prendra la suite de Jorge Sampaoli, remercié après une nouvelle défaite. Avant son départ, la chaîne cryptée a tenu à le remercier;

Dès qu’un entraîneur quitte son poste, on peut être sur que le nom de Habib Beye figure dans la liste des candidats. Mais jusqu’à aujourd’hui, l’ancien international sénégalais n’avait jamais trouvé de point de chute en Ligue 1. Un temps proche de Nantes, le technicien n'avait pas donné assez de garanties et avait repris son rôle de consultant sur Canal +.

Beye va signer à Rennes

Mais selon les informations de L’Equipe, Beye va enfin reprendre du service. Passé par le Red Star, il va remplacer Jorge Sampaoli à Rennes. Ce jeudi, il a signé son contrat de six mois avec prolongation automatique d'un an en cas de maintien. Il dirigera son premier entraînement ce vendredi aux côtés de Sébastien Bichard et Olivier Saragaglia.

« Bonne chance à toi »

Avant de s’engager définitivement à Rennes, Canal + a tenu à lui envoyer un message de remerciement. « Bonne chance à toi Habib Beye dans tes nouvelles fonctions d’entraîneur du Stade Rennais. Canal + sera toujours ta maison et on suivra ton parcours avec fierté » a lâché la chaîne cryptée.