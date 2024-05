Zaïre-Emery : Le PSG prévenu d’une catastrophe

Thibault Morlain

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a énormément joué cette saison avec le PSG. Indiscutable dans le schéma de Luis Enrique, l’international français a disputé 3236 minutes. Un total qui pourrait encore augmenter dans les semaines à venir puisque Zaïre-Emery a été sélectionné pour jouer l’Euro avec l’équipe et de France et il prétend à une place pour les Jeux Olympiques. Mais attention à la catastrophe avec WZE.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière au PSG, Warren Zaïre-Emery a franchi un tout autre cap lors de cet exercice. En effet, sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu. Zaïre-Emery est devenu quasiment indispensable à Paris et forcément, ça s’est ressenti sur son temps de jeu. A seulement 18 ans, WZE a joué 3236 minutes. Mais attention à l’épuisement et ça s’est ressenti ces dernières semaines alors que le joueur du PSG avait visiblement un coup de moins bien.

Attention aux blessures !

A trop jouer, Warren Zaïre-Emery pourrait également s’exposer à un gros risque de blessure. Pour L’Equipe , Grégory Dupont, ancien préparateur physique de l’équipe de France, a expliqué : « Avant 20 ans, David Beckham n'avait joué que 829 minutes en pro et Steven Gerrard 2 853 minutes. Aujourd'hui, des joueurs comme lui ou comme Bellingham, 14 445 minutes jouées avant 20 ans, sont exposés beaucoup plus tôt à la fatigue physique, mentale et donc aux blessures ».

« Adapter la charge de travail »