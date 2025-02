Vente PSG : L'OM peut souffler pour l'Arabie Saoudite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, l'OM est la propriété de Frank McCourt, mais voilà qu'il est souvent répété qu'une vente à l'Arabie Saoudite serait imminente. Et si la décision est finalement prise par les Saoudiens d'aller investir au PSG ? Pourraient-ils prendre la place des Qataris ? Pierre Ménès a son avis sur le sujet.

Il y a plus de 4 ans de cela, Thibaud Vézirian annonçait la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite. Depuis, rien n'a été officialisé et on attend toujours la conclusion de ce dossier. De son côté, le journaliste persiste et signe concernant la cession du club phocéen aux Saoudiens, qui ne devraient en revanche pas aller investir au PSG.

« Ça parait illusoire »

Alors que des questions se posent sur l'avenir du Qatar à la tête du PSG, l'Arabie Saoudite aurait les moyens de racheter le club de la capitale. Mais cela arrivera-t-il ? Sur Youtube, Pierre Ménès a expliqué : « Les prochains repreneurs, quoi qu'il arrive, auront les reins plus que solides. Imaginer les Qataris vendre à des Saoudiens, ça parait illusoire ».

« Des confirmations » sur la vente de l'OM

Les Saoudiens n'iront donc pas au PSG. Quid maintenant de l'OM ? « J'ai juste le sourire car j'ai eu des confirmations étatiques en haut lieu qui me vont très bien par rapport à ce qui se passe en coulisses des clubs. Je n'ai aucun soucis avec ce qui va arriver », expliquait récemment Thibaud Vézirian.