Rendez-vous avec Salah : Le PSG prépare une surprise !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a hérité de Liverpool pour ses 1/8èmes de finale de Ligue des champions, à savoir l’équipe ayant le mieux réussie sa première partie de saison tant en championnat qu’en C1. Le PSG de Luis Enrique aura donc un client, mais le technicien espagnol compte bien continuer ce qu’il juge être une préparation adéquate afin de répondre plus que présent au Parc des princes ainsi qu’à Anfield avec Gonçalo Ramos notamment.

Avant une éventuelle venue de Mohamed Salah au PSG qui est évoquée dans la presse ces dernières semaines au terme de son contrat courant jusqu’en juin prochain à Liverpool, Luis Enrique va être confronté à l’international égyptien au Parc des princes le 5 mars et à Anfield le 11 mars prochain. Les Reds, avec 11 points d’avance sur Arsenal ainsi qu’un match en plus que son dauphin, filent tout droit vers un nouveau titre de Premier League. En Ligue des champions, le club de la Mersey a terminé premier de la saison régulière.

«Gonçalo Ramos ? Il y a un plan»

Le Paris Saint-Germain s’attaque à un gros morceau. Avant le LOSC ce week-end et Liverpool la semaine prochaine, le club parisien disputera un quart de finale de Coupe de France contre le Stade Briochin de Saint-Brieuc mercredi soir. Une rencontre qui pourrait permettre à Luis Enrique de continuer à inclure Gonçalo Ramos dans son turnover. « Comment on va gérer Ramos? Comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il y a un plan, le match le plus important est celui de demain. Mais il y a une vision générale des 10 ou 12 matchs qu'on va jouer ce mois-ci. On doit faire face à ces matchs avec une perspective globale de notre équipe. Les changements peuvent se faire de manière très naturelle ». a confié le coach du PSG en conférence de presse ce mardi.

«Liverpool ? Il faut avoir le temps de jeu adéquat et c'est ce qu'on va viser»

Cette gestion de Gonçalo Ramos est importante aux yeux de Luis Enrique quant à son désir de bien distribuer les minutes de jeu aux membres de son effectif afin d’inclure tout le monde dans le débat pour préparer du mieux possible la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions. « Pour jouer de la meilleure manière contre Liverpool, il faut avoir le temps de jeu adéquat et c'est ce qu'on va viser. Pour Ramos, même quand il ne joue pas il est important car il a un état d'esprit irréprochable. Je suis ravi d'avoir un joueur comme lui ».