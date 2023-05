Une star fait halluciner le vestiaire du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que compliquée, notamment marquée par les blessures, Sergio Ramos est l'un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier. Et son influence n'a cessé de grandir en interne au point qu'il fasse désormais l'unanimité au sein du vestiaire du PSG où il s'est imposé comme l'un des patrons.

Recruté durant l'été 2021 alors que son contrat prenait fin au Real Madrid, Sergio Ramos a connu un première saison quasi-blanche au PSG notamment à cause de ses pépins musculaires. Mais depuis le début de la saison en cours, l'Espagnol a retrouvé ses facultés et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier.

«Sergio dégage énormément d’humilité»

Et cela se ressent dans son apport au quotidien au PSG. Selon les informations du Parisien , Sergio Ramos est très impliqué en interne et il a pris une nouvelle responsabilité au sein du vestiaire. S'il n'est pas capitaine, l'ancien défenseur du Real Madrid agit comme tel. « On peut parler de ses performances mais qu’il soit bon ou pas, Sergio dégage énormément d’humilité », dit-on de lui dans les coulisses du Camp des Loges selon le quotidien régional.

Ramos vers une prolongation ?