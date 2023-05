«J’ai honte» : Messi sifflé au PSG, il hallucine en direct

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après son retour de suspension, Lionel Messi a fait son retour au Parc des Princes samedi face à Ajaccio. L'Argentin a eu le droit a un accueil froid de la part du public du club de la capitale. Des sifflets ont été lancés à son encontre. L'ancien joueur, désormais consultant pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a trouvé «honteux» ce traitement.

Le retour de Lionel Messi face aux supporters du PSG était forcément attendu après l'épisode de son voyage non-autorisé en Arabie saoudite. Pour celui qui a repris l'entrainement en début de semaine, les retrouvailles avec le Parc des Princes, samedi, ont été synonymes de sifflets à son encontre.

«J'ai honte»

Dès l'annonce de la composition de l'équipe du PSG dans le stade, le nom de Lionel Messi a été hué par une partie du Parc des Princes. Un traitement que le consultant Bixente Lizarazu pour Téléfoot a jugé très dérangeant : « Moi j’ai honte de la façon dont on traite Messi. Il ne fait pas une saison catastrophique, il la marqué 15 buts et 15 passes décisives. Oui, depuis la Coupe du monde il a baissé, mais on est en train de parler du meilleur joueur de l’histoire, ou l’un des meilleurs ». Un statut qui devrait servir de paratonnerre à toutes critiques de la sorte selon lui.

Messi - PSG : Départ annoncé, le vestiaire fait une sortie improbable https://t.co/nn7MjgLexT pic.twitter.com/KFlRafGKbW — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Un problème structurel ?