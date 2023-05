Mourinho : Ils annoncent du lourd au PSG, Mbappé peut exulter

Florian Barré

La fin de saison approche et le PSG s’apprête à fêter un 11e titre de champion de France. Un sacre qui cache de nombreuses désillusions collectives, mettant notamment en péril le poste de Christophe Galtier dans la capitale. Si ce dernier venait à être remplacé, José Mourinho pourrait être amené à prendre la relève. C’est d'ailleurs ce que souhaitent deux anciens joueurs de Ligue 1 : Rio Mavuba et Julian Palmieri.

Alors qu’un nouveau titre en Ligue 1 se profile pour le PSG, beaucoup de choses pourraient bouger dans la capitale, que ce soit au niveau des joueurs ou de l’entraîneur. Si pour l’heure, Christophe Galtier est toujours à la tête du PSG, il pourrait malgré tout être amené à laisser sa place à quelqu’un d’autre dans un avenir plus ou moins proche. Et actuellement, c'est José Mourinho qui est en tête de liste pour prendre sa succession. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos et ses équipes ont prévu de poursuivre avec Galtier la saison prochaine et n’ont pas contacté The Special One.

Un transfert à 36M€ est bouclé, le PSG va encore s’activer https://t.co/sLrUiBxvkY pic.twitter.com/rocv4Y919Y — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«Ce serait une très bonne idée pour moi»

Lors d'un entretien accordé à Free Ligue 1 , Julian Palmieri - le consultant et ancien footballeur - a donné son avis sur la potentielle arrivée de José Mourinho au PSG : « Si Mourinho serait un profil pour Paris ? Oui. Derrière Christophe Galtier, ils (les dirigeants du PSG) ne peuvent plus se tromper. Aujourd'hui, ils n'ont pas trop de noms non plus, pas trop de choix. Ils ont la chance d'avoir un coach qui parle français (ndlr : Mourinho), qui a déjà coaché des effectifs pléthoriques. Ça serait une très bonne idée pour moi » a estimé le Corse.

Mavuba en faveur d’une arrivée de Mourinho pour Mbappé