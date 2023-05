Un joueur souffre au PSG, il lâche un message fort

Arnaud De Kanel

A l'instar de Carlos Soler et de Renato Sanches, Hugo Ekitike est l'une des grandes déceptions du PSG lorsqu'on réalise le bilan du dernier mercato estival. Le jeune attaquant tricolore peine à retrouver le niveau de jeu qui faisait le bonheur du Stade de Reims. Malgré tout, il commence à voir le bout du tunnel.

Les choses commencent à s'arranger pour Hugo Ekitike. L'ancien joueur du Stade de Reims vit une saison très délicate avec le PSG. Barré par la concurrence, il ne s'est contenté que de quelques miettes et a manqué l'occasion de se montrer quand Christophe Galtier faisait appel à lui. Mais voilà, sa situation s'est légèrement améliorée depuis quelque temps, et face à Ajaccio, il a enchainé une deuxième titularisation de suite. Il a donc participé au large succès des siens pour son plus grand bonheur.

«On est sur la bonne voie»

« C’est plaisant, c’est satisfaisant parce qu’on produit du beau jeu collectif. Je pense qu’on fait ressortir un bon esprit de groupe à travers les performances, tous les buts que l’on peut mettre sur les deux derniers matches qu’on fait. On se rapproche petit à petit de l’objectif, mais il y a encore des matches, et on est sur la bonne voie », a déclaré l'attaquant du PSG au micro de PSG TV . Celui-ci se montre très satisfait de la production de ses partenaires.

«On peut être fiers de la performance»