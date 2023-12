Une légende du PSG passe le flambeau à Mbappé

Thomas Bourseau

Le PSG compte Kylian Mbappé dans ses rangs, du moins jusqu’à la fin de la saison, moment où son contrat arrivera à expiration. Pour Pedro Miguel Pauleta, icône du PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club fait déjà partie des plus grands joueurs de tous les temps.

Pedro Miguel Pauleta est certes resté moins longtemps que Kylian Mbappé au PSG. Néanmoins, son passage de cinq saisons demeure vivement dans les mémoires des supporters parisiens. L’aigle des Açores a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 109 buts en 211 rencontres avant le lancement du projet QSI à l’été 2011 et que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar et Kylian Mbappé le dépasse tour à tour. A présent, Mbappé est le buteur le plus prolifique de l’histoire du club depuis qu’il a surclassé les 200 buts de Cavani en mars dernier.

Mbappé déjà au panthéon du football selon Pauleta ?

Kylian Mbappé, qui a soufflé sa 25ème bougie, semble être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet du football mondial. D’ailleurs, le capitaine de l’équipe de France est déjà champion du monde depuis 2018. Pour Pedro Miguel Pauleta, Mbappé l’aurait surclassé au point d’être à la table des grands noms de l’histoire du football.

«Il fait partie des joueurs comme ça. Tu regardes le match à la télé pour voir ce qu’il va faire»