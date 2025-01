Un «soldat» s'annonce au PSG en direct !

Amadou Diawara

De retour à l'entrainement collectif depuis de longues semaines, Presnel Kimpembe a été convoqué pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich. Toutefois, le numéro 3 du PSG n'a toujours pas rejoué depuis sa rupture du tendon d'Achille. Interrogé sur son grand retour, Presnel Kimpembe a annoncé que c'était pour bientôt.

Victime d'une fracture du tendon d'Achille en février 2023, Presnel Kimpembe n'a toujours pas repris la compétition. Pourtant, le numéro 3 du PSG a repris les entrainements collectifs depuis de longues semaines, et il figurait dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich (Allianz Arena) le 26 novembre dernier (défaite 1-0).

Kimpembe annonce du lourd

Convoqué pour le choc face au Bayern, Presnel Kimpembe n'a pas été inscrit sur la feuille du match du PSG. Depuis ce match, le vice-capitaine du club rouge et bleu n'a pas été rappelé par Luis Enrique. Malgré tout, Presnel Kimpembe ne désespère pas, assurant qu'il va bientôt faire son grand retour.

«Mon retour arrive bientôt»

« Je me sens très très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme cela. Les gens me connaissent et savent que je suis le soldat que je suis. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment », a confié Presnel Kimpembe lors d'un entretien accordé à RTL. En parallèle, l'international français s'est également prononcé sur la bombe lâchée par Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore ayant décidé de quitté son poste après la Coupe du Monde 2026 : « On peut considérer que Deschamps est l'un des meilleurs entraîneurs du monde ? Pour moi, forcément. Quand on est à la tête d’une équipe pendant plus de 14 ans et qu’on fait une finale d’Euro, qu’on gagne la Coupe du monde 2018, qu’il gagne la Ligue des Nations en 2021 et qu’il fait encore une finale de Coupe du monde en 2022, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que tout le monde en est conscient ».