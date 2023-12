Un mensonge bloque une signature au PSG

Thibault Morlain

Alors qu'on connait Booder en tant qu'humoriste aujourd'hui, durant sa jeunesse, il a beaucoup joué au football. Au point de se voir les portes du PSG s'ouvrir devant lui ? Booder a raconté une anecdote à ce sujet et comment à cause d'un mensonge, il n'a finalement pas pu rejoindre le centre de formation du club de la capitale.

Avant même l'arrivée du Qatar, le PSG était à la recherche du moindre talent, notamment en région parisienne. Et c'est ainsi que le club de la capitale aurait envisagé de faire entrer Booder dans son centre de formation. Le fait est que cela n'a pas pu se faire et pour cause...

« On va te prendre, on va te mettre au centre de formation »

Sur le plateau de Clique , Booder a raconté comment il avait tapé dans l'oeil d'un recruteur du PSG. « C'est vrai, j'avoue, j'ai triché sur ma date de naissance. J'ai joué 12 ans en moins de 8 ans. A un moment donné, il y avait un recruteur du PSG, à l'époque ce n'était pas le PSG d'aujourd'hui, mais quand il m'a vu jouer, il m'a dit : "Mais tu es très fort, on va te prendre, on va te mettre au centre de formation et tu verras" », a-t-il expliqué.

« Quand je lui ai donné ma vraie date de naissance... »