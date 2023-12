PSG : Luis Enrique annonce le verdict pour cette star

Amadou Diawara

Pour motif personnel, Achraf Hakimi était absent de l'entrainement du PSG de ce vendredi. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Luis Enrique a tenu des propos rassurants. En effet, comme l'a précisé l'entraineur parisien, Achraf Hakimi sera de la partie ce samedi soir face au FC Nantes.

Ce vendredi matin, le PSG a fait une annonce sur Achraf Hakimi. « En accord avec le Club, Achraf Hakimi ne participera pas à l’entraînement collectif d’aujourd’hui, pour motif personnel », a communiqué l'écurie rouge et bleu sur son compte X .

Hakimi absent de l'entrainement du PSG

Selon les informations de RMC Sport , Achraf Hakimi a manqué l'entrainement du PSG de ce vendredi matin pour une raison bien précise. En effet, à en croire le média français, l'arrière droit de Luis Enrique avait une confrontation après sa mise en examen pour viol. La défense ayant demandé cette confrontation dès le début de l'instruction.

Hakimi sera présent contre le FC Nantes