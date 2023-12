Riolo dézingue un joueur du PSG, Luis Enrique lui répond

Thibault Morlain

Entré en jeu en Ligue des Champions face à Newcastle, Bradley Barcola avait énormément raté devant les buts. Cela avait alors valu au joueur du PSG de très virulentes critiques, notamment de la part de Daniel Riolo. Ce dernier avait alors lâché qu'à ses yeux, Barcola n'était tout simplement pas prêt pour de si grosses rencontres. Mais voilà que Luis Enrique n'a pas la même vision...

Suite au nul du PSG contre Newcastle (1-1), Daniel Riolo était plus que remonté que Bradley Barcola. Le Parisien avait énormément vendangé devant les buts des Magpies, de quoi alors déclencher la colère du journaliste de RMC qui avait lâché en direct : « On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

« Bien entendu qu'il est mûr »

Luis Enrique est-il du même avis que Daniel Riolo ? Bradley Barcola n'a-t-il pas le niveau pour des rencontres de Ligue des Champions ? L'entraîneur du PSG s'est confié sur son attaquant ce vendredi en conférence de presse. Et face aux critiques, Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pensait de Barcola : « Est-ce qu'il est mûr pour de gros matchs ? Bien entendu qu'il est mûr. Je l'ai déjà dit dès le départ. Je suis très satisfait de tous les joueurs, surtout Bradley. C'est un joueur qui a cette capacité naturelle de déborder, il est très jeune avec de bonnes conditions, une belle attittude. Il a un très beau profil physique et technique. Je crois que c'est un joueur du futur, d'avenir pour le club ».

« J'aime beaucoup Bradley Barcola »