Riolo règle ses comptes avec un joueur du PSG et son clan

Après la rencontre face à Newcastle ce mardi soir (1-1), Daniel Riolo n'a pas épargné Bradley Barcola, coupable à ses yeux d'avoir loupé plusieurs occasions de but. Selon le chroniqueur, le joueur est encore trop tendre pour porter le maillot du PSG. Une sortie qui a irrité le clan de l'ancien lyonnais.

Le scénario aurait pu être tout autre si Bradley Barcola était parvenu à convertir l'une de ses occasions. Entré à la 62ème minute ce mardi soir lors de la rencontre face à Newcastle, le jeune ailier a eu plusieurs occasions de but, mais il a manqué de réalisme devant les cages adverses. Heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a transformé un penalty généreux en toute fin de rencontre, mais le manque de réalisme de Barcola a fait réagir Daniel Riolo.

Riolo n'épargne pas Barcola

« Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marque r! » a confié le chroniqueur. Une sortie qui aurait provoqué la colère du clan Barcola.

« Il est gentil Bambi, mais... »