Un joueur de Ligue 1 se paye le PSG !

Arnaud De Kanel

A cinq jours de recevoir le FC Barcelone, le PSG affrontait Clermont samedi pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Luis Enrique a décidé de prendre aucun risque en alignant l'équipe bis qui n'a pas fait mieux qu'un nul face au dernier du championnat. En zone mixte, le Clermontois Johan Gastien s'est gentiment moqué de la composition parisienne.

Le PSG a concédé le match nul sur sa pelouse samedi soir. A l'approche du choc face au FC Barcelone, Luis Enrique a préservé tous ses titulaires. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha... tous étaient sur le banc afin de laisser place à Carlos Soler, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio. Mais les remplaçants parisiens n'ont pas fait mieux qu'un match nul face à Clermont qui occupe pourtant la dernière place de Ligue 1. De quoi amuser Johan Gastien.

«La compo n'était pas du tout celle de mercredi, en tout cas j'espère pour eux»

Forcément décontracté après avoir ramené un point du Parc des Princes, le Clermontois était d'humeur taquine après la rencontre. « Ils pensaient au match contre le Barça, la compo n'était pas du tout celle de mercredi, en tout cas j'espère pour eux », a subtilement lancé Johan Gastien en zone mixte, sourire aux lèvres. Malgré tout, il ne veut pas minimiser la performance de son équipe, qu'importe l'équipe alignée en face.

«Ça reste Paris quand même»