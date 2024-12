Un flop du PSG annonce la date de sa retraite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ du PSG à la fin de la saison dernière, Layvin Kurzawa n'a qu'une seule ambition, celle de retrouver une équipe au plus vite. A 32 ans, l'arrière gauche estime avoir encore de belles pages à écrire. Tant que son corps le suit, l'international tricolore n'a pas l'intention de clore le chapitre.

Que devient Layvin Kurzawa ? A 32 ans, l’ancien joueur du PSG est à la recherche d’un nouveau défi. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les Tigres de Monterrey ont étudié son profil cet été sans que cela débouche sur une proposition concrète. Sans club en ce début de saison, il ne veut pas s’affoler.

La mise au point de Kurzawa sur son avenir

« Il me reste du temps encore et je me focalise sur le temps qu’il me reste. C’est ça le plus important. Je n’ai pas 45 ans. J’en ai 32. C’est vrai que je suis plus sur la fin que sur le début, mais je suis toujours là » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato.

« Pourquoi pas jouer jusqu’à 40 ans ? »

L’arrière gauche espère encore poursuivre sa carrière et rendre service pendant encore plusieurs années. « Il y a des joueurs aujourd’hui qui jouent jusqu’à 40 ans. Pourquoi pas jouer jusqu’à 40 ans ? Après, c’est le corps qui décidera quand ce sera la fin, je pense » a lâché Kurzawa.